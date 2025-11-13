Nancy Ballejos presidirá el PRO de Entre Ríos

La presidencia del PRO Entre Ríos quedará en manos de la actual diputada nacional, ya que se presentó una sola lista para la interna del espacio.

Alfredo De Ángeli había manifestado su voluntad de presidir el partido, con el supuesto apoyo de Mauricio Macri, pero Frigerio desestimó esa posibilidad.

El PRO de Entre Ríos tiene cerca de nueve mil afiliados. La única elección interna que se registra en su historia fue hace cinco años, en noviembre de 2020 -todavía en plena pandemia-, en la que Eduardo Caminal se impuso sobre otro dirigente de Concordia, Roberto Niez, por una relación de 70 a 30.

Fuente: Página Política