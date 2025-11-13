El gobernador participó del lanzamiento del Seven de la República en Paraná

Rogelio Frigerio participó este martes del lanzamiento de la edición 41ª del Seven de la República, que se disputará el 29 y 30 de noviembre en la capital entrerriana. El tradicional torneo reunirá a más de mil deportistas, dirigentes y equipos técnicos de Argentina y países limítrofes.

Durante la presentación, realizada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, el mandatario destacó la relevancia del torneo para la provincia y la capital entrerriana «porque compartimos los valores del deporte, de manera particular con el rugby, y porque también entendemos que es muy importante fomentar el turismo de eventos». «Este es un acontecimiento muy significativo para la provincia y, por supuesto, también para el rugby nacional», sostuvo.

Asimismo, Frigerio expresó su orgullo por el trabajo conjunto desarrollado entre la Secretaría de Deportes de la provincia, el municipio de Paraná, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER) «para sostener este espectáculo deportivo en nuestra provincia, que para nosotros es muy importante, y tuvimos éxito», afirmó, al tiempo que manifestó su deseo de que la competencia concluya «con el equipo entrerriano ganador».

Acompañaron también la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Félix Páez Molina; el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; el consejero de la UAR y referente entrerriano, Jaime Barba; y el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, resaltó la importancia de esta competencia y el impacto positivo que genera en la ciudad. En ese sentido, agradeció «a la provincia, a los funcionarios del equipo municipal y a todos los que se sumaron por el esfuerzo que han hecho para que estas cosas sean realidad».

En tanto, el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Félix Páez Molina, agradeció a las autoridades provinciales y municipales por acompañar en «un día tan importante para el rugby», y destacó que «estar presentando nuevamente este torneo nos genera un especial interés y satisfacción. Para el rugby, el Seven de la República es Paraná, y eso pretendemos seguir manteniéndolo», afirmó.

A su turno, el presidente de la UER, Martín Cipriani, expresó su orgullo por contar con la presencia «del gobernador y la intendenta de Paraná en este momento tan importante», y agradeció «tanto al equipo provincial como al municipal, que siempre han estado atentos a todas nuestras necesidades para la organización de un evento tan relevante para la Unión y para el desarrollo de nuestro deporte, tanto en la provincia como en la región».

La competencia, que marcará el cierre de la temporada nacional, se desarrollará en los predios El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y en La Tortuguita y El Yarará, del Paraná Rowing Club. Participarán 24 seleccionados masculinos provinciales, además de los combinados de Paraguay y Uruguay, y 30 equipos femeninos (18 mayores y 12 juveniles), lo que consolida el crecimiento del rugby femenino en el país.

El Seven de la República se disputa en Paraná desde 1988 y es el torneo más importante del país en su modalidad. Con más de tres décadas de historia en la organización del evento, Entre Ríos vuelve a posicionarse como capital del Seven argentino.