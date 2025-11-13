Voley: Positiva actuación de Echagüe en la Copa Argentina Femenina Sub 18

­

El equipo femenino Sub 18 de Voley del Atlético Echagüe Club culminó una destacada participación en la Copa Argentina de la categoría, disputada del 7 al 11 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Chapadmalal.

En un certamen que reunió a 28 elencos de todo el país, las dirigidas por Marcos Molinari dejaron una muy buena imagen, cerrando su actuación en el puesto 15 con un balance de cinco victorias y tres derrotas.

La presencia del conjunto paranaense en el torneo más importante del calendario nacional juvenil fue fruto del esfuerzo sostenido a lo largo del año, luego de haberse consagrado campeón provincial.

“Para algunas jugadoras fue la última experiencia en esta categoría; para otras, apenas el comienzo, pero para todas fue una oportunidad única de compartir, aprender y dejar todo en la cancha vistiendo estos colores”, expresaron desde las redes de la Subcomisión de Voley del AEC.

En ese mismo marco, continuaron: “Echagüe tiene historia en la Copa Argentina, y más allá del resultado, lo vivido en esta competencia reafirma el espíritu de equipo, la pasión y el compromiso que nos representan”.

RESULTADOS DEL AEC

PRIMERA FASE

Defensores de Villa Ramallo (3-1)

Almafuerte de Córdoba (3-0)

Sonder Rosario (0-3)

C. C. Campana (3-0)

A.E.P. Tierra del Fuego (3-0)

DEL PUESTO 9 AL 16

Gimnasia y Esgrima La Plata (1-3)

Almafuerte de Córdoba (0-3)

Universitario de Córdoba (3-1)