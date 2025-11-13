Avanza en el Senado el análisis del proyecto de ley sobre Transparencia y Ética de la Función Pública

En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, los senadores provinciales abordaron el proyecto de ley sobre Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública. Participó como invitado el secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro.

El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Nancy Miranda (Federación – Más para Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), junto a los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos).

Durante la reunión, el secretario de Justicia destacó distintos aspectos centrales del proyecto que ya cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Además, respondió consultas de los legisladores presentes.

Al finalizar el encuentro, Maneiro calificó la instancia como “un fructífero intercambio de opiniones” y expresó: “He trasladado la posición del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Justicia respecto de este proyecto de ley, que consideramos muy importante y trascendente”.

Asimismo, explicó que la iniciativa “reglamenta dos artículos de la Constitución provincial de 2008 que aún no habían sido reglamentados y que resultan necesarios para establecer los principios éticos que deben regir en la función pública de los tres poderes del Estado”. En ese sentido, precisó que el texto contempla “reglamentaciones vinculadas a incompatibilidades, principios de comportamiento y presentación de declaraciones juradas de bienes”.

Finalmente, adelantó que la sanción podría concretarse en los próximos días.