LIMPIEZA EN PROGRESO

📃 Hace unos días, se concretó la compra del terreno ubicado entre las calles Hipólito Irigoyen y Diag. Uruguay, popularmente conocido por todos como la ex fábrica de fibra de Lino, la cual fue aprobada mediante la Ordenanza N° 329/2025 del Honorable Concejo Deliberante.

👷‍♀️ Actualmente, ya estamos trabajando en la limpieza del inmueble para prepararlo para futuros proyectos.

🙌🏻 Este es un paso importante para el desarrollo y crecimiento de nuestra localidad.

