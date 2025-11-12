FIRMA DE CONTRATO

🙌🏻 Esta mañana, el intendente @hernankisseroficial junto al Ing. Tomás Montiel Lovaglio, representante de la empresa MM Power Solutions S.A.S., firmaron el contrato de la adjudicación de la Licitación Privada N° 03/2025.

👉🏻 El mismo, consiste en la instalación de estaciones de generación de energía solar destinadas a las bombas de extracción de agua de la Plazoleta y calle Haedo, en el Instituto Secundario Comercial “Mariano Moreno”.

🙌🏻 El proyecto, se realizará con fondos municipales por un monto de $74.246.384, y no solo promoverá el uso de energías renovables en nuestra comunidad, sino que además, contempla que el Instituto cuente con esta modalidad en su funcionamiento.