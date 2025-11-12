Nov 12

Masterclass gratuita de Marketing Digital para emprendedores

 

Este miércoles 12 de noviembre a las 18:00 h, te esperamos en el Centro Cultural “Flora Müller” para participar de una masterclass donde aprenderás cómo hacer que el marketing funcione para tu negocio.

 

🧑‍🏫 Instructores laborales:

Tec. Nahuel Pereyra y Maricel Graizzaro

 

📚 Temas a desarrollar:

1️⃣ El nuevo juego del marketing

2️⃣ Tu marca como una experiencia

3️⃣ Estrategias de contenido que venden

4️⃣ Crecimiento y conversión

 

Una propuesta organizada por Adm. de Redes Sociales y Operador Informático Básico – CGE, con la invitación del Municipio de Hernández.

 

📍 Entrada libre y gratuita.

¡No te pierdas esta oportunidad para potenciar tu emprendimiento!

 

