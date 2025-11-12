Reunión del Corredor Rutas 12-127 en Cerrito

Reunión del Corredor Rutas 12-127 en Cerrit

⏩ En el día de ayer, se llevó a cabo una nueva reunión del Corredor Rutas 12-127, de la cual participó el Municipio de Cerrito junto a comunas vecinas como Arroyo Corralito y Aldea Santa María, además del Instituto Técnico Superior de Cerrito, la Fundación Eco Urbano, y las referentes de la red, Mariela Rotman y Leticia Bochatón.

El encuentro tuvo como objetivo reactivar la mesa de trabajo para avanzar en un nuevo proyecto vinculado a la producción agroecológica y ganadera, con foco en la formación y capacitación de los actores locales.

✔️Asimismo, se planificó la visita de una delegación alemana que llegará el 20 de noviembre para conocer los avances de los proyectos ejecutados en la zona y el trabajo articulado de los municipios integrantes de la red.

La Red 127/12 promueve el desarrollo territorial del centro-norte entrerriano, apoyando a pequeños productores y artesanos mediante la articulación público-privada, el fortalecimiento de capacidades locales y el acceso a financiamiento, capacitación, asistencia técnica e inversiones directas para potenciar la productividad y la comercialización regional.