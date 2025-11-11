Ejecutan trabajos de infraestructura escolar en San Jaime de la Frontera

Se ejecutan trabajos de reparación en la Escuela N° 51 «Tomás Alva Edison», ubicada en San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Cuentan con una inversión provincial de 35.295.719 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos y se enmarcan en las acciones de fortalecimiento de la infraestructura educativa que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

El establecimiento presenta una construcción de 1990 y se encuentra en funcionamiento desde 1992, recibe a 119 estudiantes en doble turno y cuenta con un equipo de 20 personas. Las obras buscan dar respuesta a problemas de filtraciones, desprendimientos y deterioro estructural que presentaba el edificio.

Entre los trabajos en ejecución se incluye el reemplazo de la cubierta de tejas del aula principal, la reconstrucción del cielorraso, la reparación de la losa de transición entre sectores y la instalación de nuevas canaletas y desagües pluviales. La empresa Chezzi Eduardo Marcelo está a cargo de las tareas.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, subrayó el compromiso del gobierno provincial con la mejora de los espacios educativos. «Esta intervención permitirá brindar mejores condiciones a las más de 100 personas que habitan el edificio diariamente. Estamos llevando adelante una planificación de obras concretas en cada rincón de la provincia, para que nuestros gurises cuenten con un espacio digno y funcional para aprender», expresó.