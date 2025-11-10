Senado: Convocatoria a sesión y varias reuniones de comisión programadas

La Cámara de Senadores está convocada a sesionar en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11. Asimismo se pautaron encuentros de trabajo en comisión para miércoles y jueves.

Lunes 10 de noviembre de 2025

La actividad de comisiones comenzará el miércoles 12 de noviembre a partir de la hora 9 con una reunión conjunta de Legislación General y de Asuntos Municipales. El tema será el proyecto de ley por el cual se aprueba la demarcación del radio y los datos extraídos del censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2022, en relación al futuro Municipio de Sauce Montrull, Departamento Paraná. Como invitados están los concejales de Sauce Montrull Leonardo Antonio Klaus y Carlos Omar Zappala.

También en la Sala de Reuniones, segundo piso de Casa de gobierno, a las 10 se desarrollará una reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Los expedientes a tratar son dos: “Por el que se declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la provincia de Entre Ríos el casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, sito en calle Lestonnac N° 1350 de la ciudad de Gualeguaychú”; y por otro lado el proyecto “Por el que se crea el Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (C.I.P.E.R.), con la finalidad de articular y coordinar acciones entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y las Universidades Provinciales y Nacionales con sede en su territorio sean de gestión estatal o privada”.

A la hora 11 se llevará adelante una reunión conjunta de Legislación General, Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, y de Obras Públicas. En este espacio se abordará el Expediente “Por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros, cuya autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Provincial de Vialidad, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 4º Inciso “ll” de la Ley Nº 2936”. Para este tema está invitado Exequiel Donda, Director Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad.

Posteriormente están citadas las comisiones de Producción, Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda, para analizar el proyecto “Por el que se crea un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido”. Para dar su aporte fue convocado el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Para las 13 hs. se pautó una reunión conjunta de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En este marco se tratará el Expediente sobre Transparencia y Ética Pública, y será escuchado el secretario de Justicia, Julián Maneiro.

Más Comisiones el jueves

Los senadores miembros de Asuntos Municipales se reunirán a partir de las 9, para abordar el proyecto por el que se declara el Día del Empleado Comunal al 28 de noviembre.

Posteriormente, a la hora 10, está convocada Legislación General. Los temas serán los siguientes:

Expediente “Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar el Vehículo Marca Renault Trafic, modelo 1987, que pertenecía al Centro de salud “Enfermera Dioliria Joannas” de La Clarita, a favor de la Comuna de la misma localidad del Dpto. Colón, el cual será destinado para uso interno como utilitario”.

Expediente “Por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia”.

Expediente “Por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Ceibas, de una fracción de un (1) inmueble propiedad de la Municipalidad de Ceibas”.

Expediente “Por el que se crea la Dirección de Conciliación Laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia de Entre Ríos.”

Expediente “Por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación un inmueble de su propiedad a favor de la “Asociación Civil Adultos Mayores en Lucha”, ubicado en la ciudad de Gualeguaychú”.

Expediente “Por el cual la Provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”.

Convocatoria a sesión ordinaria

El Senado entrerriano llevará a cabo esta semana una nueva sesión del 146º período legislativo. Los senadores están convocados a sesionar, en los llamados de este martes 11 de noviembre, a las 19 horas, miércoles 12 de noviembre, a las 13, y jueves 13 de noviembre, a las 11. La sesión se trasmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.