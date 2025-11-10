Brindan capacitación sobre prevención de Infecciones de Transmisión Sexual

La Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales (HV), Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, llevó adelante una jornada de promoción de la salud integral de las adolescencias y prevención de ITS en Colón.

La actividad estuvo destinada a estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela Normal “República Oriental del Uruguay” y a asesores de Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas secundarias del departamento Colón.

El encuentro tuvo como objetivo sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos, fortalecer la ESI y formar referentes escolares en salud sexual, promoviendo el acceso a información confiable y el acompañamiento de las y los adolescentes en la toma de decisiones saludables.

La coordinadora provincial de VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC, Tamara Moncagatta, señaló que este tipo de acciones interministeriales “permiten acercar la información y los recursos a las escuelas, y fomentar espacios de diálogo donde los adolescentes puedan reflexionar, consultar y acceder al testeo voluntario”.

“Buscamos que cada referente educativo cuente con herramientas de calidad para acompañar a sus estudiantes, y que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva”, sostuvo Moncagatta.

Por su parte, la referente departamental del programa Pasec, Analía Forclaz, destacó que la iniciativa surgió a partir de una invitación del Municipio de Colón, luego de que estudiantes de la Escuela Normal desarrollaran un proyecto sobre esta temática. En la jornada también participaron docentes de San José y Villa Elisa, con el propósito de fortalecer el trabajo articulado en el ámbito escolar.

La capacitación fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Entre Ríos -a través de la Dirección Materno Infanto Juvenil y la Coordinación de VIH, ITS, HV y TBC- y por el Consejo General de Educación (CGE) -mediante la Coordinación Provincial de Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo, la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) y PASEC-. Además, la jornada contó con la colaboración de las organizaciones Carpinches y Rotary Club de Paraná, que realizaron test rápidos de VIH durante la actividad.