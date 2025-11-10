Entre Ríos será sede de un foro científico nacional sobre estudio de los mamíferos

En el marco de las políticas de impulso a la ciencia y la tecnología que lleva a cabo el gobierno provincial, Paraná será sede de las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM) en noviembre de 2026. Será la primera vez que este encuentro de alcance nacional, destinado a promover el conocimiento científico sobre los mamíferos, se realice en Entre Ríos.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Walter Sione, destacó que este foro «reviste una gran importancia como espacio para la difusión de los avances en el conocimiento científico, pero también para promover el intercambio, la colaboración entre equipos y las vocaciones científicas en este campo disciplinar tan necesario para asegurar la conservación de los recursos naturales».

El encuentro es organizado por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos. La edición anterior se llevó a cabo este año en El Calafate, Santa Cruz.

Promoviendo la pluralidad científica, el foro cuenta con el aval y la colaboración de numerosas instituciones entre las que se encuentran las universidades Autónoma de Entre Ríos (Uader), Nacional de Entre Ríos (UNER) y Nacional del Litoral (UNL).

Además avalan la iniciativa la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto de Ciencias Veterinarias, Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (Cicyttp) y el Instituto de I+D en Bioingeniería y Bioinformática (IBB).

Entidades locales como el Honorable Concejo Deliberante de Paraná, la Municipalidad de Hasenkamp, la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, el Colegio de Profesionales en Ciencias Naturales de Entre Ríos, la Wildlife Conservation Society Argentina y el Parque Rural Escolar Enrique Berduc; brindan también su apoyo a la propuesta.