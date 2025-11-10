El Servicio Penitenciario inauguró en Paraná el Círculo de Suboficiales y Agentes

Con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quedó inaugurado en Paraná el Círculo de Suboficiales y Agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Se trata de un espacio impulsado por la familia penitenciaria para brindar beneficios y servicios al personal. La conformación de esta entidad, que funciona en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, se realizó en base a un estatuto que fue actualizado y adecuado.

«El Círculo es un espacio fundamental para los agentes y suboficiales del Servicio, porque permite la interacción entre agentes, la distensión y, además, les garantiza beneficios a través de convenios que rubrica la asociación», detalló Roncaglia.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el jefe de Policía, Claudio González, además de funcionarios municipales, provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad con asiento en Paraná.