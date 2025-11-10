Cineclub Noble proyecta la comedia argentina «Los guantes mágicos»

El Cineclub Noble invita a una nueva proyección, que tendrá lugar este martes 11 a las 20 en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná). Se exhibirá la película argentina Los guantes mágicos (2003), del director Martín Rejtman, con entrada libre y gratuita.

La proyección se enmarca en la programación «Sentidos del humor. De Bucarest a la Argentina», organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Esta tercera entrega cierra la propuesta temática iniciada en octubre, que previamente incluyó el film 12:08 al este de Bucarest (Rumania) y la película estadounidense This is Spinal Tap.

Sobre la película

Los guantes mágicos es una comedia de 90 minutos protagonizada por el cantante Gabriel «Vicentico» Fernández Capello como Alejandro, un remisero en medio de una crisis económica y emocional.

Alejandro decide vender su viejo Renault 12 para ingresar al negocio de la venta de guantes mágicos. A partir de allí, se desatan una serie de imprevistos que van tejiendo una trama completada por las actuaciones de Valeria Bertuccelli y Fabián Arenillas.