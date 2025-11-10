Paraná será sede del primer encuentro exclusivo sobre energías renovables en la provincia

El miércoles 12 de noviembre la capital entrerriana recibirá a empresas líderes del sector energético, organismos públicos, especialistas e inversores en el marco de Entre Ríos Renovable.

El encuentro, que cuenta con la participación del Gobierno provincial, promete marcar un momento clave en la transición energética de Entre Ríos.

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de intercambio técnico, estratégico y financiero entre los distintos actores del sector. Se desarrollará de 8.30 a 15 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El encuentro reunirá a representantes de toda la cadena energética para analizar el potencial entrerriano en energías limpias, compartir experiencias concretas de generación distribuida y debatir herramientas de financiamiento adaptadas a los desafíos actuales del mercado.

Entre Ríos Renovable es organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (Cerer), con la participación de la Secretaría de Energía de la Provincia. Cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Paneles y expositores

A lo largo de cinco paneles temáticos, expondrán referentes de:

Empresas y organismos: Enersa, Salto Grande, Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).

Sector privado y financiamiento: Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.

Dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, el evento ofrece una mirada concreta sobre el presente energético y las oportunidades que se abren para la Provincia en un contexto de transformación.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.