Debate en comisión sobre el presupuesto de obra pública junto a funcionarios del Ministerio de Planeamiento

Participaron del encuentro, el coordinador general del ministerio, Hernán Jacob, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Schonals.

A partir de la convocatoria ampliada a todos los legisladores provinciales, participaron de la reunión, los senadores Cielo Espejo, Gladys Dominguez, Gustavo Vergara, Ramiro Favre y Jaime Benedetti.

Es importante destacar que, dentro del proyecto de ley de Presupuesto General para el ejercicio 2026, la inversión en obra pública e infraestructura es central.

Jacob, a cargo de presentar el Plan de Inversión Pública consideró que “la agenda que apunta al desarrollo económico es una estrategia clara del gobernador Rogelio Frigerio”. Y destacó que “resulta estratégico que pensemos la provincia inserta en la Región Centro. Tenemos expectativas de generar condiciones para dar ese salto de inversión que nos acerque en condiciones de competitividad a las otras provincias”.

Además, el coordinador del ministerio puntualizó algunas obras de envergadura que debería encarar la provincia. “Entre Ríos requiere de inversión privada, pero también de inversión pública en infraestructura. Se hace evidente la brecha existente respecto de Santa Fe y Córdoba. En este sentido, la noticia del dragado del Paraná-Guazú para mejorar la navegabilidad del río Paraná, en el marco de la Hidrovía, y el impacto positivo que tendrá sobre el sistema portuario genera expectativas acerca de un clima favorable a las inversiones privadas, sobre todo en logística y en condiciones de inversión industrial y agropecuaria”, precisó.

En ese sentido, el funcionario enmarcó el tratamiento del proyecto de Presupuesto: “Las directivas que nos dio el gobernador son las de dar todas las explicaciones con el mayor detalle y transparencia. Esto no significa ningún esfuerzo, por al contrario. Es cumplir con nuestra obligación en el sentido de rendir cuentas y de dar las explicaciones que nos requieran los legisladores. También nos llevamos el aporte de los diputados que son agentes públicos en cercanía del territorio”, concluyó.