Fútbol Infantil: El Club Atlético Diamantino se prepara en vistas a la 9ª Edición del “Torneo del Negro”

Este fin de semana, Diamante volverá a ser el epicentro del fútbol infantil nacional con una nueva edición del Torneo “El Negro”, que reunirá a más de 700 jugadores y jugadoras pertenecientes a más de 20 clubes de distintas localidades del país.

Los partidos se disputarán en dos sedes: el Club Atlético Diamantino y el Club Huracán, que abrirán sus puertas para recibir a las delegaciones y sus familias.

La edición 2025 traerá consigo una novedad histórica, ya que por primera vez el certamen incorporará la categoría femenina Sub 12, sumando oficialmente al fútbol femenino dentro de su cronograma. En tanto, en la rama masculina competirán las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en un ambiente de camaradería y aprendizaje.

El presidente del CAD, Mario Cubasso, destacó la importancia del evento: “Para nosotros es una enorme alegría volver a recibir a tantos deportistas. El torneo nació como un sueño y hoy es un orgullo para toda la ciudad.”

“Queremos un torneo inclusivo, donde cada protagonista se sienta parte. Lo más importante no es quién gana, sino compartir, aprender y disfrutar.”

Cubasso también subrayó el trabajo de quienes hacen posible la realización del certamen: “Que las instituciones nos vuelvan a elegir habla del crecimiento del torneo, pero sobre todo del respeto y de lo que se ha construido año tras año. Quiero destacar el trabajo de la comisión directiva, profes, padres y colaboradores. Nada de esto sería posible sin su compromiso.”

Además, el dirigente hizo extensiva la invitación a toda la comunidad a acercarse este gin de semana. El evento no solo convoca a equipos, sino que también moviliza a familias, comercios y servicios locales. Habrá kioscos y puestos gastronómicos atendidos por padres y colaboradores del club, en un esquema de trabajo comunitario que ya forma parte de la identidad del torneo.

Con casi una década de historia, el “Torneo del Negro” se ha consolidado como un clásico del fútbol infantil entrerriano, promoviendo valores como la participación, el respeto y el compañerismo, donde cada jugador recibirá su medalla como reconocimiento al esfuerzo y la pasión por el deporte.