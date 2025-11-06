Pueblo Liebig se prepara para vivir el 3° Festival Provincial de Tango Liso
Este viernes 7 de noviembre, nuestra localidad será sede de un encuentro que celebra la historia, la música y la identidad entrerriana.
🌳 14 hs: Plantación de un ejemplar de Aguaribay en homenaje a Linares Cardozo, en el Paseo de la Memoria.
📖 14:30 hs: Presentación del libro “Historia del Tango Liso en toda Entre Ríos” de Miguel González, en el Salón de la Cultura.
Habrá disertaciones a cargo de Raúl Tornourd, Miguel González “El Acordeón” Chamarritero y Jorge Silva, junto a la actuación de la Embajada Musical Chamarriteña de Concordia.
🎩 Además, contaremos con la participación especial de “Guardia Eterna del Tango Liso”, en homenaje a Reynaldo Mathey Doret y Linares Cardozo.
¡Te esperamos!
