Habrá un taller gratuito para emprendedores en la Expo PyME Rosario del Tala

El Ministerio de Desarrollo Económico invita al público en general a participar de la capacitación Emprender: de la idea a la acción. Será el sábado 8 de noviembre, de 15 a a 17, en predio Multieventos en Rosario del Tala. La actividad es gratuita y requiere inscripción.

El taller se hará el próximo sábado 8 de noviembre en el marco de la Expo PyME Rosario del Tala, predio Multieventos cito en Av. Libertad e Irigoyen. Se trata de una experiencia en la que los participantes podrán aprender sobre emprendedurismo, fundamentos del espíritu emprendedor, modelos de negocios, tendencias actuales de mercado y sostenibilidad; así como a valorar desafíos y oportunidades.

Además, a las 16, se brindará una charla de asesoramiento personalizado sobre herramientas y líneas de financiamiento disponibles, destinada a acompañar a emprendedores en el desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos.

La capacitación está dirigida a emprendedores de nivel inicial, con o en busca de una idea de negocio, y público en general interesado en las temáticas abordadas.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/279/delaidealaccion