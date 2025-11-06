Siebenlist: “Seguimos embelleciendo Aranguren y acompañando a nuestros empleados”

El presidente municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, se refirió a los avances en materia de forestación, equipamiento urbano y mejoras salariales para el personal municipal.

Forestación y mejoras en espacios públicos

“El ingeniero Omar Brunner continúa aportando trabajo e ideas. Precisamente, se le ocurrió a él, realizar una forestación paralela a la vía y detrás de las instalaciones del polideportivo. Se plantaron 65 especies de casuarinas, que con el tiempo formarán una hermosa cortina forestal. Ojalá podamos verla crecer y disfrutarla a futuro”, expresó Siebenlist.

El mandatario añadió que el municipio continúa trabajando en el mejoramiento de plazas y paseos:

“Tenemos equipamiento nuevo para juegos infantiles que iremos instalando a medida que dispongamos del tiempo y del personal especializado. También estamos planificando dotar la vía aeróbica con aparatos para realizar gimnasia al aire libre, que ya fueron adquiridos y se colocarán próximamente.”

En ese sentido, subrayó que el objetivo es seguir embelleciendo los espacios públicos y mejorando la calidad de vida de los vecinos:

“Continuamente trabajamos en esto, enfocados en mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con lo que se viene realizando, que es mucho y muy positivo.”

Mejora salarial para el personal municipal

Siebenlist también informó sobre una recomposición salarial del 5% para los empleados municipales:

“En octubre mantuvimos una reunión con los representantes del gremio SEDAPPER y con los delegados municipales. Fue una charla muy importante donde coincidimos en la necesidad de una mejora salarial. A partir de octubre, los trabajadores percibieron un aumento del 5% en sus haberes.”

El presidente municipal destacó el esfuerzo del Ejecutivo local para acompañar a los empleados en un contexto económico complejo:

“Es un esfuerzo que hacemos sabiendo la situación general. La economía está inestable y debemos ser prudentes, pero dentro de nuestras posibilidades queremos acompañar a los trabajadores. Tenemos una administración ordenada y eso nos permite, cada tanto, ofrecer alguna mejora.”

Siebenlist concluyó señalando que el compromiso de su gestión es seguir fortaleciendo los servicios públicos,

acompañando a los empleados y m