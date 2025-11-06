El Congreso Regional de Educación Agropecuaria – Región Centro II se realizará este jueves y viernes en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná. En ese marco, habrá un Taller de Aplicación de Drones a la producción agropecuaria, una propuesta innovadora que busca acercar la tecnología al ámbito rural. Se hará en el MiradorTEC.

El Congreso es organizado por el Consejo General de Educación (CGE) en conjunto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y está destinado a estudiantes de escuelas técnicas de Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El taller estará a cargo de profesionales de la empresa Drones VIP y representantes locales de la firma, quienes destacan que con la propuesta se busca una primera aproximación al uso de esta tecnología que es disruptiva y que será clave en el desarrollo futuro del sector. Esta activadad es organizado desde Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y la Dirección de Educación Técnica del CGE. La propuesta será teórico práctica y se contará con diferentes modelos de drones para los ejercicios propuestos.

Entre los principales objetivos del taller se encuentran comprender el funcionamiento básico de la tecnología, conocer sobre las condiciones ambientales requeridas y la normativa nacional aplicable.

Este taller representa una valiosa oportunidad para conocer cómo este tipo de tecnología se aplicará en el ámbito productivo, demostrando cómo la tecnología puede ser una herramienta concreta, accesible y segura para mejorar la vida cotidiana y el trabajo rural.