A sala repleta se celebró la Asamblea de COOPAR

Tal como estaba previsto, el pasado viernes 31 de octubre se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR), correspondiente al 72º Ejercicio Económico, comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El encuentro se desarrolló a sala llena en el salón auditorio de la entidad, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Durante la jornada se abordaron los puntos del orden del día, incluyendo la lectura y consideración de la Memoria y Balance, los informes del Síndico y la Auditoría Externa, el proyecto de distribución de excedentes y el ajuste al capital social. Además, se procedió a la renovación parcial del Consejo de Administración y del órgano de fiscalización.

Palabras del presidente Gonzalo Salgado

El presidente de COOPAR, Gonzalo Eduardo Salgado, encabezó la asamblea y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos:

“Estoy sumamente contento con el acopio de este ejercicio, con 348.751 toneladas. Esto significa que la masa de asociados responde cuando hay buena cosecha; se ven los resultados y estamos muy agradecidos con nuestros asociados.”

Salgado destacó el compromiso del personal en todas las áreas —administración, campo, ingeniería, granja Reynafé y sucursales— y valoró el acompañamiento del Consejo de Administración y los equipos técnicos.

“Necesitamos una buena administración en facturación y liquidaciones; la parte tecnológica avanza rápido y tenemos una nueva generación de empleados que nos tienen paciencia a los mayores, ya que hoy todo pasa por internet y la electrónica”, señaló.

También subrayó el trabajo institucional y la participación activa de COOPAR en FEDECO y CAFER, así como el impulso de los grupos juvenil “Unidos por el Agro” coordinados por el Ing. Sergio Fettolini y Natalia Herman y “Sembrando Valores”, guiado por Zulma Mayer.

“COOPAR sigue invirtiendo y apoyando al productor. Inauguramos oficinas nuevas en Victoria, adquirimos maquinaria, y la extrusora de soja abastece en un 80% a la fábrica de alimentos balanceados, permitiendo elaborar productos de mejor calidad con materia prima propia”, destacó.

En materia de infraestructura, mencionó la construcción de nuevos silos de 5.000 toneladas en Victoria y Don Cristóbal Segunda, y otros dos que se están ejecutando en Aranguren, gracias a créditos gestionados a tasas favorables.

Salgado también hizo referencia a la situación generada por la caída de Vicentin, y al reciente convenio firmado con la Municipalidad de Victoria, que permitirá el acopio solo de colza hasta febrero de 2027.

“Seguimos tomando nuevo personal y renovando nuestro staff. A todos, muchísimas gracias por la aprobación del balance y por acompañar una asamblea tan convocante”, concluyó.

El valor del recambio generacional

Por su parte, Juan Adolfo Balbi, vicepresidente de COOPAR, hizo hincapié en la importancia de formar nuevas generaciones de dirigentes dentro del movimiento cooperativo:

“Es fundamental enseñarle a la juventud lo que es el cooperativismo, para que este semillero siga avanzando. Nosotros estamos cumpliendo una etapa y debe venir gente

nueva. Tenemos que sembrar esa semilla dentro del cooperativismo, porque necesitamos formar dirigentes.”

Balbi dio la bienvenida al consejero Javier Bravo, quien se incorporó hace un año al Directorio de COOPAR y recientemente a CAFER, y valoró la combinación de experiencia y juventud como un equilibrio que fortalece la gestión.

Participación y acompañamiento

De la asamblea participaron Ronal Garnier (presidente de FEDECO), Roberto Frigo (presidente de CAFER) y Diego Camuña (gerente de CAFER y tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos).

También estuvieron presentes Alfredo Bel, en representación de Federación Agraria Argentina, y Sebastián Bouzada, gerente de PONDESUR S.A.

El encuentro reflejó una vez más el espíritu cooperativo, la transparencia y el compromiso institucional que caracterizan el accionar de COOPAR.