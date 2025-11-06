Alerta amarilla por lluvia y tormentas para este viernes

Desde el área Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la zona centro-norte del territorio entrerriano, por lluvias y tormentas, para la previa del fin de semana.

La zona abarca los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Precauciones

Desde la repartición provincial se insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar actividades al aire libre. Asimismo, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

En el mismo sentido, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono móvil.