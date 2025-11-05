AFMER realizará el Segundo Congreso Provincial de radios asociadas

La Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) realizará el Segundo

Congreso Provincial de sus radios asociadas.

Se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a partir de las 9:00, en Urquiza 540 de la

ciudad de Rosario del Tala.

Durante la jornada se contará con la participación de prestigiosos disertantes

Juan Carlos Arralde – Abogado especialista en Derecho Público (Penal, Constitucional y

Administrativo). Ex Senador provincial y ex Convencional Constituyente.

Valentín Bisogni – Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y

de la Educación (FCCyE) de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). Autor de la tesis

“Libertad de prensa en Entre Ríos: nuevos derechos y garantías consagrados en la reforma

constitucional de 2008”.

Raúl Cabrera – Radiodifusor de Maciá, quien compartirá su experiencia sobre la incorporación

de nuevas tecnologías en la gestión y producción radial.

Juan Manuel Bula – Radiodifusor de Hernandarias, referente en el uso de herramientas digitales

aplicadas a la comunicación local.

José Hernández – Periodista provincial, corresponsal de A24, quien ofrecerá una mirada actual

sobre los desafíos del periodismo entrerriano en contextos de innovación tecnológica. Periodismo

policial.

Estarán presentes las autoridades legislativas provinciales.

Comisión directiva de AFMER:

Fernando Ballesteros, presidente;

Darío Basso, secretario;

Mónica Leiva, vocal primera,

Prensa AFMER.