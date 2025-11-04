La provincia avanza con la evaluación nutricional en los niños que asisten a comedores escolares

La vicegobernadora Alicia Aluani estuvo presente este martes en la Escuela Primaria N°207 Evita, de San Benito, en el marco del proyecto interinstitucional que realiza la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) junto al Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

Se trata del proyecto de investigación: “Evaluación del Estado Nutricional de los niños y las niñas que asisten a las escuelas primarias públicas con Comedores Escolares”, que desarrolla la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) junto al Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

En esta oportunidad, el relevamiento se realizó este martes por la mañana en el salón de la Escuela Primaria N°207 Evita, de San Benito. La mandataria fue recibida por la directora del establecimiento educativo, Silvia Retamar. También acompañaron Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y el subdirector del área, Mario Moschen. Participaron de la actividad, además, el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; Aníbal Sattler y Yanina Schmidt, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS); personal docente y no docente, alumnos.

Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora valoró la importancia del proyecto y expresó: “Como nosotros siempre decimos, la falta de datos es un dato. Tenemos que saber en qué condiciones se encuentran los niños cuando ingresan a la etapa escolar y de qué manera se puede mejorar la nutrición y la salud integral de los niños. Porque no solo afecta el punto de vista nutricional su salud, sino también la parte emocional y social”, resaltó Aluani entendiendo que “es muy importante saber cómo se encuentran los niños y qué política pública se puede hacer para mejorar y avanzar, para tener una adolescencia y una adultez que se puedan insertar en la vida laboral y que no tengan ningún tipo de déficit”.

En este sentido, la vicegobernadora manifestó: “Estoy muy contenta por este proyecto, por lo que están haciendo, porque es la mejor manera de conocer el estado de los niños, de tener datos y estar en territorio para saber la realidad del día a día”.

Por su parte, Yanina Schmidt vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) valoró el acompañamiento de la vicegobernadora Aluani en esta iniciativa, no solo como autoridad del gobierno provincial sino también por su formación como médica pediatra.

Seguidamente, explicó en qué consiste el proyecto de investigación. “Hoy estamos siendo parte de un relevamiento nutricional de los niños que asisten a comedores escolares, para luego pensar políticas y soluciones puntuales en función de la salud de los niños. En este caso, relevamos niños que asisten a 2° y 6° grado”, precisó tras aclarar que previamente realizan una reunión informativa con los padres.

Dijo que el relevamiento es a nivel provincial, ya se realizaron relevamientos en escuelas de Paraná, en La Paz y en 15 días, visitarán el departamento Diamante. “Nos parece importante que la facultad pueda hacer este aporte a la sociedad”, subrayó Schmidt.