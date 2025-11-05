Se inicia el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados dará inicio al tratamiento del Presupuesto 2026, presentado formalmente por el gobernador Rogelio Frigerio hace poco más de dos semanas.

Según supo Bicameral, será en una reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que se desarrollará este miércoles desde las 16.30 horas en el recinto de la Cámara baja provincial.

El mandatario concurrió el 15 de octubre al despacho del Poder Legislativo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Luego de presentar el documento, mantuvo un encuentro con los integrantes de la Cámara baja, a quienes detalló el contenido del proyecto.

En ese marco, el gobernador subrayó que las prioridades «siguen siendo las mismas que en el presupuesto anterior y tienen que ver con los bienes y servicios más sensibles para la población: la educación, la salud, la seguridad y las obras de infraestructura».

Aseguró que se trata «quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia, especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial». En ese sentido, precisó que se destinarán «casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos», financiado «en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional».

«Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales», afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.