Comienza el cronograma de pagos de las becas provinciales

Desde el Instituto Becario Provincial se adelantó que este miércoles, jueves y viernes se abonará el último mes de pagos del cronograma de becas 2025. Se trata del último tramo de 2025, para luego retomar su cobro a partir de marzo del 2026 para completar las 9 cuotas establecidas tanto para nivel secundario como superior.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó el acompañamiento del gobierno provincial » a más de 16.000 estudiantes entrerrianos. La beca no sólo es un apoyo económico, sino un incentivo permanente para avanzar y alcanzar nuevos objetivos».

«Como Estado, y a partir de la decisión política de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, hemos trabajado fuertemente en mejorar lo que representa la beca; una inversión que acompaña sueños de las nuevas generaciones. Hemos aumentado sus montos en un promedio del 500% en lo que va de estos dos años de gestión», destacó

Por otra parte, el titular del Becario explicó que «entre los diferentes cambios que hemos propuesto, el cronograma se extiende hasta este mes de noviembre, y después se vuelve a retomar en marzo, acompañando los distintos procesos educativos tanto de nivel secundario como superior».

«Los estudiantes seguirán cobrando en 2026 -marzo y abril para secundaria, mientras que superior marzo, abril y mayo-. Es importante que los becados 2025 estén atentos el año que viene para inscribirse en la etapa de renovación», concluyó Berdiñas.

Cronograma noviembre

Miércoles 5 / Finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos

Jueves 6 / Finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos

Viernes 7 / Finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos.