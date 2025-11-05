Más de 120 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura organizan una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que contará con la participación de más de 120 instituciones de toda la provincia.

La celebración se realizará el jueves 14 de noviembre, de 19 a 24, con entrada libre y gratuita. Las y los visitantes podrán disfrutar de una jornada especial con visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura. Las actividades específicas serán difundidas por cada institución.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una iniciativa que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: «Siguiendo el rumbo de gestión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, buscamos generar, en cada iniciativa, una participación verdaderamente federal. Estamos orgullosos y felices de sumar a tantas instituciones que representan a todos los departamentos».