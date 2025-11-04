Avanzan las viviendas que se construyen en Piedras Blancas

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, recorrió las nuevas viviendas que la provincia construye en Piedras Blancas, departamento La Paz. La visita tuvo como objetivo observar el grado de avance de las 18 soluciones habitacionales que lleva adelante el organismo provincial, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.
La firma Edico SRL ejecuta los trabajos con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, los cuales registran un avance del 30 por ciento.
Schönhals señaló: “Hemos tenido una importante jornada de trabajo, cumpliendo con el pedido del gobernador Rogelio Frigerio de recorrer cada obra que se construye en el territorio provincial, observando su ejecución y el avance de los trabajos”.
En ese sentido, el directivo expresó: “Continuaremos trabajando para que más familias cumplan el sueño de la casa propia”. Además, destacó “la expectativa que la ejecución de estas obras genera en la ciudadanía, a partir de las soluciones habitacionales que se les brindan a los habitantes de cada localidad de la provincia”.
Características de la obra
El grupo habitacional comenzó en julio de este año y contempla la construcción de 18 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales.