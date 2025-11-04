Avanzan las viviendas que se construyen en Piedras Blancas

La firma Edico SRL ejecuta los trabajos con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, los cuales registran un avance del 30 por ciento.

Schönhals señaló: “Hemos tenido una importante jornada de trabajo, cumpliendo con el pedido del gobernador Rogelio Frigerio de recorrer cada obra que se construye en el territorio provincial, observando su ejecución y el avance de los trabajos”.

En ese sentido, el directivo expresó: “Continuaremos trabajando para que más familias cumplan el sueño de la casa propia”. Además, destacó “la expectativa que la ejecución de estas obras genera en la ciudadanía, a partir de las soluciones habitacionales que se les brindan a los habitantes de cada localidad de la provincia”.

Características de la obra

El grupo habitacional comenzó en julio de este año y contempla la construcción de 18 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales.