La provincia acompañó un aniversario de la Policía Federal Argentina

Este lunes la vicegobernadora Alicia Aluani, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y autoridades de fuerzas de seguridad, encabezaron el acto conmemorativo por los 204 años de la Policía Federal Argentina (PFA).

En la ciudad de Paraná, frente a la Virgen de Luján ubicada en Plaza Alvear, se realizó una ceremonia en el marco de la Semana de la Policía Federal Argentina.

Durante la actividad, las autoridades provinciales y policiales entregaron distinciones al personal de la fuerza por su desempeño durante el año 2025 y realizaron una evocación a los policías federales caídos en cumplimiento del deber.

204 años de compromiso histórico

En la oportunidad, hizo uso de la palabra el Jefe de la División Unidad Operativa Federal Paraná, subcomisario Gonzalo Alexis Mendoza: “Es un profundo honor dirigirme a ustedes en este acto conmemorativo del 204° aniversario de la creación de nuestra querida Policía Federal Argentina, institución ilustre de la seguridad nacional pública, nacida el 24 de diciembre de 1821 bajo el nombre de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y que, a lo largo de más de dos siglos, ha sabido transformarse, crecer y extender su presencia a lo largo y ancho del país. Hoy, en esta división unidad operativa federal Paraná, renovamos el compromiso histórico que asumieron aquellos primeros hombres y mujeres que, con vocación de servicio y sentido de pertenencia, sentaron las bases de una fuerza profesional, disciplinada y profundamente humana”, expresó.

Luego recordó que: “La historia de la Policía Federal en la ciudad de Paraná tiene raíces sólidas y de profundo arraigo en la comunidad entrerriana. Desde aquel julio de 1944, en que se dispuso la instalación de una delegación en esta capital provincial” explicó Mendoza. Y continuó: “Durante el último año, esta D.U.O.F Paraná ha sostenido un intenso trabajo operativo y de colaboración interinstitucional en coordinación con la justicia federal y provincial, destacándose la realización de procedimientos tanto con el Juzgado y Ministerio Público Fiscal Federal, así como también con las fiscalías provinciales del Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Estas acciones permitieron el esclarecimiento de causas vinculadas al narcotráfico, contribuyendo a fortalecer la presencia del estado y el cumplimiento de la ley en todo el territorio provincial”.

Asimismo, el subcomisario Mendoza resaltó “la labor del personal policial de esta división que, con esfuerzo cotidiano, dedicación y profesionalismo, sostienen el prestigio de esta institución. Detrás de cada procedimiento, de cada expediente, de cada servicio, hay hombres y mujeres que honran el uniforme federal con compromiso, ética y sentido del deber. Nuestra tarea no se limita al accionar operativo, también hemos reforzado los lazos de cooperación con otras fuerzas de seguridad y organismos locales, participando en capacitaciones, campañas preventivas y acciones comunitarias que reflejan el espíritu solidario y de cercanía que distingue a la policía federal”.

“En este aniversario, renovamos el juramento de servir a la patria, custodiar sus leyes y proteger a sus ciudadanos, que este año institucional nos encuentre unidos, fortalecidos y con la mirada puesta en el futuro, honrando nuestro pasado y construyendo una fuerza cada vez más profesional, moderna y humana”, cerró.

Reconocimientos a personal de la PFA

En la actividad se entregaron distinciones a Nicolás Sebastián Gabioud, Joaquín Eduardo Truffe, Iván Jeremías Rocha, Guillermo Darío González, Marcelo Federico Silva, Fernanda Evelyn Gelvez Caminos, Bruno Lionel Felpi, Nahir Andrés Valentín Yudgar, Claudia Guadalupe Santana, Paola Mendoza, Juan Esteban Arce, José Carlos Schmidt, Gonzalo Alexis Mendoza y Fabio Ramón Andrés Ascona, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y profesionalismo en el cumplimiento de sus funciones.

Presencias

Del acto participaron el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero; el secretario general de Justicia de Entre Ríos, Julián Mañeiro; la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Mónica Carmona.

En representación de las fuerzas de seguridad estuvieron presentes el jefe de la Dirección General de la Agencia Regional Federal del Litoral Santa Fe, Fabio Ramón Andrés Ascona; el comandante de la segunda Brigada de Caballería Blindada “General Justo José de Urquiza”, Francisco Cajal; el subcomisario Alfredo Chamorro en representación de la Fuerza Aérea Argentina; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González; el jefe de la Agrupación V Entre Ríos de la Gendarmería Nacional Argentina, Mariano Montes; el jefe de la Delegación Paraná de Prefectura Naval Argentina, Pedro Vila; el jefe de la Delegación Paraná Policía de Seguridad Aeroportuaria, Hernán Arrieta; el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Aníbal Alejandro Miotti; entre otras autoridades.

Asimismo acompañaron veteranos de guerra de Malvinas; representantes de municipios de la provincia; de instituciones educativas; y público en general.