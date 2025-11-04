Gustavo Hein participó del acto por el 204º aniversario de la Policía Federal Argentina

El titular de la Cámara baja provincial, Gustavo Hein, fue parte del acto protocolar en evocación del 204º aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina (PFA), en el que destacó a esa fuerza insignia destacada por “su trayectoria en investigación, resolución de conflictos y lucha contra el flagelo del narcotráfico”. El diputado ponderó que con “su accionar nos sentimos respaldados por lo que es un placer acompañarlos en este aniversario”.

Junto a Hein participaron del acto formal la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona; el jefe de la Dirección General Agencia Regional Federal Litoral Santa Fe, comisario mayor Fabio Ascona; el capellán de la Dirección General Agencia Regional Federal Litoral Santa Fe, Presbítero Mario Romero; la jefa del departamento Investigaciones Federales Paraná, comisario inspector Mónica Burgos; el comandante de la Il Brigada de Caballería Blindada ‘Gral. Justo José de Urquiza’, coronel mayor Francisco Cajal; en representación de la Fuerza Aérea Argentina, comodoro Alejandro Avellaneda; por la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González; por la Gendarmería Nacional Argentina, el jefe de la Agrupación V Entre Ríos, comandante mayor Mariano Montes; por Prefectura Naval Argentina, el prefecto principal Pedro Vila; entre otras autoridades.

El presidente de la Cámara de Diputados subrayó las líneas de acción que lleva adelante la PFA con vistas a trazar lazos con la comunidad. “En este nuevo aniversario se celebra una metodología de trabajo que perdura a través de los años, una matriz de formación de las diferentes fuerzas que actúan coordinadamente para contener a los flagelos que lesionan la vida en sociedad, como el narcotráfico”, consideró.

Distinciones de honor

Durante el evento por el 204º aniversario de la PFA se entregaron distinciones a agentes destacados por la labor en investigación por el narcotráfico. Al respecto, Hein resaltó “el trabajo muchas veces anónimo, en silencio, de estos agentes; creo que estos son días donde esa labor debe sobresalir y debe destacarse el trabajo que se hace desde la institución”.

Así, entregó un Diploma de Honor por su destacada actuación al agente Nicolás Gabioud, quien participó en una investigación donde obtuvo elementos probatorios que permitieron la autorización de una ‘entrega vigilada’ desde Paraná a Concepción del Uruguay, que desencadenó la detención de tres personas, el secuestro de estupefacientes, vehículos usados como transporte y dinero en efectivo. En tanto, diversos agentes recibieron medallas al mérito de carácter general, a la destacada actuación, al profesionalismo, a la labor administrativa diaria, al esfuerzo, trabajo y compromiso, y a la superación.

Por otro lado, Hein hizo entrega del Premio al Profesionalismo al Sargento Iván Jeremías Rocha, quien cumple funciones como Jefe de la Oficina de Brigada, teniendo a su cargo las investigaciones complejas llevadas adelante con la Justicia Federal y Provincial; demostrando empeño, profesionalismo y compromiso en su trabajo diario.

Además, entre los oficiales, fueron distinguidos con una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria institucional, el suboficial mayor (R) José Schmidt, en razón de sus ‘36 años de servicio y entrega a la Institución’; el subcomisario Gonzalo Mendoza, a cargo de la División Unidad Operativa Federal Paraná, recibió una plaqueta en reconocimiento a su profesionalismo y conducción; y el director general, comisario mayor Fabio Ascona, recibió una distinción en agradecimiento por el apoyo brindado durante el año 2025.