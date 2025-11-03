UCR: Taller de Emprendedurismo en seccionar 5ta. de Paraná

En la Seccional 5ta. Puerto Nuevo de la UCR se llevó a cabo el primer encuentro de Emprededurismo de la Ciudad de Paraná.

La actividad reflejó como llevar y animarse al emprendimiento para que los vecinos tengan herramientas y diferentes opciones para reducir el costo en los diversos rubros que permitan tener nuevos productos con mejores precios para los consumidores y optimizar los ingresos para el emprendedor o emprendedora.

La charla contó con la colaboración de la Licenciada Psicopedagoga Maria Laura Renoldi, titular de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Pcia de Entre Rios y la Sra. Silvia Ramirez Emprendedora.

Con una numerosa presencia de vecinos de VIlla Almendral y Thompson entre otros barrios, se manifestó el compromiso para un nuevo encuentro y la posibilidad de una Feria antes de fin de año para todos los ciudadanos que quieran acercarse a participar donde encontraran oportunidades y precios accesibles