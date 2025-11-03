La escuela San José celebró la 26ª edición de la Fiesta de la Fruta en Crespo

La comunidad educativa de la escuela de gestión privada Nº 70 San José de Crespo realizó una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Fruta, que este año celebró su 26 edición en la Plaza Sarmiento de la ciudad.

El encuentro reunió a estudiantes de nivel inicial y primario, junto a sus familias, docentes, directivos, demás personal de la institución y la Unión de Padres de familia, en una jornada que combinó recreación, aprendizaje y compromiso solidario.

La propuesta tiene como propósito concientizar sobre la importancia del consumo de frutas y alimentos saludables, en el marco de un proyecto institucional que la escuela sostiene desde 1999, de manera ininterrumpida.

Durante la jornada, los visitantes pudieron degustar licuados, ensaladas y jugos naturales, entre otras preparaciones elaboradas por los alumnos con el acompañamiento de padres y docentes. Por cada producto consumido se solicitaba una colaboración que será destinada al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, institución con la que el establecimiento desarrolla un proyecto solidario permanente, el Proyecto «Por la sonrisa de un abuelo».

La directora de la institución, María Fernanda Gassmann destacó que «la Fiesta de la Fruta es una instancia de encuentro, aprendizaje y compromiso comunitario que refleja los valores de la escuela y la importancia de cuidar la salud desde la alimentación».

Con actividades que promueven la vida saludable y la solidaridad, la Escuela San José reafirma su compromiso con la educación integral y con la comunidad crespense