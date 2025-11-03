Natación: Juan Lauro y sus expectativas sobre la Villa Urquiza-Parana

El experimentado nadador uruguayo Juan Manuel Lauro será uno de los grandes protagonistas de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza – Paraná 2025, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre.

A sus 43 años, Lauro, múltiple campeón nacional de triatlón, combina experiencia, resistencia y una marcada pasión por las competencias en aguas abiertas, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos a pelear por la corona en esta tradicional cita del calendario deportivo provincial.

“La verdad que estoy feliz esperando que llegue el 13 de diciembre para poder estar en esta competencia que vengo siguiendo y anhelando hace años. Sé que es una carrera por la que han pasado muy buenos nadadores, la han ganado muy buenos atletas”, expresó el oriental.

Sobre la puesta a punto para la prueba, indicó que “estamos llevando adelante una preparación lo más profesional posible. Entrenamos de lunes a sábado y a veces los domingos en doble horario”. “Ya tengo experiencias en competencias largas de 20K; yo me dedico más a competir lo que es 5K y 10K. Quería proponerme este desafío para terminar el 2025 y la verdad que estoy muy feliz”, añadió.

Respecto de su conocimiento sobre la prueba y lo que significa para la región, Lauro aseveró: “Ya conozco Paraná por otras competencias de Triatlón que estuve allí. La ciudad me encanta. Desde la organización sé que le meten mucha energía, muchas ganas a este evento, y estoy muy contento poder ser parte de esta fiesta”.