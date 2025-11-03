TC en el CVE:  Ganó Agustín Canapino escoltado por Agustín Martínez y Mariano Werner

Llegaron como largaron; en el medio…pasaron cosas. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª. fecha del campeonato 2025, 3ra. de la Copa de Oro del Turismo Carretera y consiguió importantes puntos de cara a la definición del certamen, que lidera con una buena diferencia a favor.

El podio lo completaron los dos paranaenses que participan en el Turismo Carretera: Agustín Martínez y Mariano Werner, en ese orden.

En la carrera , debió ingresar en dos oportunidades el “Pace Car” que aplacó la velocidad para que los equipos de rescate retiren algunos autos involucrados en ligeros despistes. En cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta.

Detrás, el piloto Agustín Martinez, que terminó segundo, con el Ford Mustang que le atiende el equipo que regentea su padre, miró mucho más los espejos retrovisores que el parabrisas mismo, ya que el tercero, Mariano Werner intensó acercarse y superarlo durante toda la carrera, sin lograr su cometido.

Y festeja Chevrolet. Agustín Canapino gana la quinta carrera en la temporada, cuarta consecutiva, en un campeonato que lo tiene como líder y principal protagonista llegando a las dos últimas carreras del año como el gran favorito. En las estadísticas, habrá que remontarse al campeonato del TC de 1990, cuando, Emilio Satriano, posterior Campeón, ganó cuatro carreras seguidas, también con Chevrolet.

En esta carrera, hay que destacar el trabajo de Agustín Martinez, que con solo 26 carreras en la categoría, supo contener y mantener distante a Mariano Werner, ex Campeón y que ostenta la nada despreciable cifra de 263 carreras corridas en el TC.

Cuarto, en la final de Paraná, llegó el experimentado Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Pradecon y quinto, culminó, Juan José Ebarlin, con Chevrolet Camaro.

Agustín Canapino

“A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martinez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Se que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora”

En la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cumplidas 3 de las 5 fechas: 1ro. Agustín Canapino ( 5 triunfos) 155 puntos, 2do. Matías Rossi ( de último minuto): 108, 3ro. Santiago Mangoni: 103,5, 4to. Marcos Landa ( de último minuto): 92,5, 5to. Julián Santero: 92,5, 6to. Mauricio Lambiris ( 1 triunfo): 76,5, 7mo. German Todino: 73, 8vo. Jose M. Urcera ( de último minuto): 71,5, 9no. Marcelo Agrelo: 68, 10º. Mariano Werner (1 triunfo): 68, 11º. Christian Ledesma: 65, 12do. Otto Fritzler ( 1 triunfo): 59, 13ro. Jeremías Olmedo: 55,5, 14to. Valentín Aguirre: 54,5 , 15to. Juan Martín Trucco: 37 puntos.

Próxima carrera, 16 de noviembre, autódromo de Toay, Pcia. de La Pampa. (ACTC – FOTOS: COLABORACIÓN DEL COLEGA RICARDO GAUNA)