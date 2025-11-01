COMENZÓ EL RALLY DE HASENKAMP

El Rally de Hasenkamp dio inicio este viernes marcando la fecha Pre Coronación del Rally Entrerriano RUS, competencia que se desarrolla durante este fin de semana en la localidad del departamento Paraná.

Tras el cierre de las Verificacion Administrativa, 33 binomios confirmaron su participación en una cita que otorgará un 50% extra de puntaje, lo que promete una definición apasionante del campeonato.

La jornada comenzó por la mañana con las verificaciones Administrativa y Técnica previas, y luego las tripulaciones realizaron el reconocimiento de los cuatro tramos que tendrá la carrera. Por la tarde se disputó el Shakedown, donde los más veloces fueron Leandro Bonnin y Javier Taboada.

La actividad del día se cerrará con la tradicional largada promocional, que tendrá lugar en el Corsódromo Municipal de Hasenkamp a partir de las 20:30 horas.

Cronograma para el sábado

• PE1 y PE3: Las Garzas – Camino Ancho → 13:33 hs y 16:29 hs (22,41 km)

• PE2 y PE4: Camino Ancho – Hasenkamp → 14:11 hs y 17:07 hs (14,8 km)