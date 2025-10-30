EFEMERIDES: El Doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el retorno a la democracia en Argentina el 30 de Octubre de 1983

El 30 de Octubre de 1983, durante el Gobierno de Facto del General Reynaldo Benito Bignone, los argentinos volvieron a las urnas y eligieron Presidente de la Nación, con el 52% de los votos, al Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, Candidato de la Unión Cívica Radical.

Atrás quedaban siete años de Dictadura Cívico-Militar, en la que miles de argentinos fueron llevados a una guerra absurda, secuestrados, torturados y desaparecidos.

En aquel histórico año, después de un largo letargo, la sociedad despertaba y ganaba para si las calles y el espacio público.

La afiliación masiva, había trasformado a los movimientos y partidos políticos. “Hubo un amplio deseo de participación y se llenaron los comités y las unidades básicas, donde empezaron a volcarse las demandas de la sociedad”.

También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron los que habían militado en organizaciones juveniles y estudiantiles, como es el caso de la Coordinadora Radical, así como intelectuales y miembros de sociedades intermedias.

El Radicalismo se renovó por impulso del Doctor Don Raúl Ricardo Alfonsín que, en 1972, había creado el “Movimiento de Renovación y Cambio”, para disputar el liderazgo del Doctor Don Ricardo Balbín. Durante el Proceso Cívico-Militar, se distinguió del resto de los políticos, “pues criticó a los militares con energía, y asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos, evitando envolverse en la euforia de la Guerra de Malvinas”.

Desde el fin de dicho conflicto bélico, su ascenso fue vertiginoso. “Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, que atrajo a amplios sectores populares de la sociedad”.

Mientras en la campaña, el Peronismo “apeló a lo peor del folclore del movimiento para denostar a su adversario”, el Doctor Don Alfonsín ganó su Candidatura en la Unión Cívica Radical (U.C.R.) primero, y las elecciones presidenciales luego, apelando en primer lugar a la Constitución Nacional, cuyo preámbulo era un “rezo laico”.

Agregó un llamado a la transformación de la sociedad, que definía “como moderna, laica, justa y colaborativa”. Estigmatizó al régimen militar, asegurando “que haría justicia con los responsables y denunció en sus adversarios, sus posibles continuadores por obra del pacto entre militares y sindicalistas”. Pero, sobre todo aseguró que la “democracia podría resolver no solo los problemas de largo plazo, sino satisfacer la enorme masa de demandas acumulada y presta a plantearse”.

La sociedad le creyó al Radicalismo, con más de la mitad de los votos, que superó al Peronismo, quién por primera vez en su historia perdía una elección nacional. “Una alegría profunda y sustantiva, envolvió a la sociedad de aquel entonces”.

La llegada de Raúl Ricardo Alfonsín al poder, el 10 de Diciembre de 1983 (Día Internacional de los Derechos Humanos), significo el retorno definitivo a la democracia en la Argentina.

Después de casi medio siglo de gobiernos constitucionales, autoritarios, fraudulentos o basados en la proscripción y en suma, vulnerables, o de gobiernos de facto que eran, de por sí, ilegítimos, el ascenso de un ciudadano elegido libremente por el Pueblo significó, además, la normalización del país en el marco de la Constitución y las leyes.

Profesor Damián D. Reggiardo Castro.

