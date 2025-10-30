Se firmó contrato para la obra de reestructuración en el Hospital San Roque de Paraná

­

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, adjudicó la obra de reestructuración del primer piso del hospital materno infantil San Roque de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud. La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y funcionales del establecimiento, adecuando los espacios y servicios a las normativas sanitarias vigentes.

La obra fue licitada en julio de 2025 mediante la Licitación Pública N° 01/2025, en la que se pr321.159.299,39 pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó que «se trata de una obra muy esperada que mejorará concretamente la infraestructura del Hospital San Roque, fortaleciendo las condiciones de atención, los espacios de trabajo del personal sanitario, y sobre todo, el cuidado de nuestros gurises». Además, señaló que «esta fue la primera licitación pública del año que se llevó adelante bajo la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, y pronto comenzarán los trabajos en el establecimiento».

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló: «En unos meses estaremos recuperando las 16 camas de internación de la Sala 4, sumando dos unidades de aislamiento con multipropósito, un espacio absolutamente necesario para el cuidado intermedio de enfermedades infectocontagiosas que el hospital perdió por un accidente en agosto del año pasado».

Y agregó: «Con esta inversión, el gobierno de Rogelio Frigerio está saldando una deuda con el hospital de mayor complejidad neonatal, pediátrica y materna de la provincia que repercutirá de manera positiva en la calidad de atención; en la mejora de las condiciones laborales de los equipos de Salud y en la seguridad y comodidad de los pacientes y sus acompañantes, posibilitando además, espacios de internación para chicos con crisis de salud mental».

Detalles de la obra

Los trabajos a realizar comprenden una superficie de 623 metros cuadrados que incluye la Sala 4 y un sector de consultorios. El proyecto se originó a partir de un siniestro previo y un relevamiento técnico que determinó la necesidad de intervenir la zona afectada para optimizar las condiciones de atención y seguridad, tanto para pacientes como para el personal de salud.

El sector correspondiente a Sala 4 contará con una capacidad de 12 camas, distribuidas en 3 salas, como así también dos salas de aislamiento individuales con sus correspondientes sanitarios y locales de apoyo, como Office de Enfermería y para Personal, Consultorio y sala para médicos. Se incorporará una nueva salida de emergencias que conectará con la escalera de servicio contra incendios existente. El proyecto contempla reemplazo de aberturas y cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso.

En cuanto a instalaciones, se prevé un nuevo tendido de instalación eléctrica (media y baja tensión) como así también la dotación de nuevos paneles de cabeceras lo cual implica una readecuación y ampliación del tendido de gases medicinales. Ambas redes se realizan de acuerdo a la normativa vigente establecida para Salud.