Aranguren: «Seguimos trabajando y avanzando en distintos frentes», expresó Luis Siebenlist

El Presidente Municipal de Aranguren repasó las obras en marcha y los nuevos proyectos del Ejecutivo.

“Seguimos trabajando, seguimos avanzando en distintos frentes, tratamos de mantener una marcha constante en obras, tanto en la vía pública como en dependencias municipales —planta de reciclado, cementerio—, y continuamos con el avance de cordón cuneta. Ya estamos finalizando la última cuadra que ejecutamos en el Barrio Sur”, señaló.

Entre las próximas acciones, el mandatario adelantó que se lanzará un nuevo concurso de precios por un monto de 8 millones de pesos para la compra de materiales destinados a las obras en curso. “Estamos haciendo la platea de fundación para 80 nuevas baterías de nichos, el encadenado inferior y la colocación de columnas para comenzar el techado del predio donde funcionará la nueva planta de reciclado”, explicó.

Siebenlist destacó el trabajo del personal municipal en cada uno de los proyectos: “Hay aportes que logramos rescatar gracias al esfuerzo de los empleados municipales que están en la planta de reciclado, bajo el comando de Fabián, que día a día hacen más eficiente la gestión de residuos. Sabemos el momento económico que atravesamos, por eso buscamos ser cada vez más eficientes administrando los recursos, volcándolos a favor de nuestra comunidad”.

Cordón cuneta en el Barrio Sur

El intendente destacó la importancia de estas obras:

“Esto va a mejorar el sistema de desagües pluviales, porque al no tener cordones, las calles se deterioran y se generan pozos de agua. El cordón cuneta es un gran avance, porque a partir de ahí se pueden gestionar mejoras en las arterias. La idea es seguir trabajando en otros sectores del pueblo, distribuyendo las obras de forma equitativa en los distintos barrios”.

Construcción de 80 nichos y equipamiento nuevo

“Estamos ampliando el cementerio municipal con una nueva batería de nichos, porque la demanda es importante. Además, el personal del taller municipal construyó un elevador para féretros, un equipo que facilita enormemente el trabajo en momentos sensibles. Quiero felicitar a quienes lo realizaron, porque quedó excelente y evita maniobras riesgosas”, remarcó Siebenlist.

Parques, paseos y forestación

El Presidente Municipal valoró también el trabajo de mantenimiento y forestación en distintos sectores:

“Muy contento con lo que se viene realizando a través del ingeniero Omar Brunner, quien planificó una diagramación de forestación y mantenimiento que ya se nota en varias zonas. Estamos recuperando canteros, embelleciendo parques y avenidas, y reactivamos la fuente de la Plaza San Pedro, poniéndola nuevamente en funcionamiento. Mantener lo que ya está hecho también requiere un gran esfuerzo”.

Plaza de la Madre

“Se ha hecho una mejora sustancial en ese espacio, que hacía años no recibía intervenciones. Es un lugar céntrico y muy visitado, y queríamos que quienes pasen allí un momento se sientan más cómodos. Hoy ya se notan los cambios y el impacto positivo en los vecinos”, concluyó el Presidente Municipal.