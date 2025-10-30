Gutierrez: «Entre Ríos volvió a marcar el camino del cambio» 

Con una participación ciudadana del 73%, la más alta del país, y con la diferencia más amplia a favor de nuestro frente, Alianza La Libertad Avanza, Entre Ríos reafirmó su decisión de no volver atrás.

Paraná protagonista del cambio: En nuestra provincia, la ventaja fue de aproximadamente 16 puntos, lo que representa cerca de 128.000 votos de diferencia. Paraná (dpto) aportó más de 40.000 votos a esa victoria, demostrando una vez más el compromiso de Paraná con este rumbo de transformación.

Tal como expresó el gobernador, Rogelio Frigerio, “los entrerrianos decidimos no volver atrás”, una definición que resume con claridad el espíritu de las urnas: una sociedad que elige el trabajo, el esfuerzo y la transparencia, por encima de los privilegios y el populismo.

La jornada electoral del domingo dejó un mensaje contundente tanto en Entre Ríos como en todo el país: los argentinos elegimos seguir avanzando en el camino del cambio y de la libertad, expresó “Ricardo Gutiérrez”.

El triunfo nacional del presidente Javier Milei, junto al excelente debut de la Boleta Única de Papel, que termina con el flagelo de las viejas prácticas fraudulentas, expresa una voluntad firme de romper con las malas costumbres políticas para apostar por un nuevo sistema basado en la libertad individual y la responsabilidad cívica.

La sintonía entre el proyecto provincial que lidera Rogelio Frigerio y la visión de cambio que impulsa Javier Milei marca el inicio de una nueva etapa política. Una etapa donde el Estado debe seguir trabajando en recuperar su rol esencial: garantizar reglas claras, premiar el esfuerzo, acompañar a quienes producen, generan oportunidades, y modernizar la gestión pública.

El mapa político argentino cambió.

Las ideas de la libertad, la austeridad y la eficiencia en la gestión se consolidan como ejes de una nueva mayoría social que exige resultados, compromiso y coherencia. Y esto también implica que nuestros representantes parlamentarios irán al Congreso Nacional a acompañar, pero también a defender los intereses de la provincia.

Este clima político abre un tiempo de trabajo conjunto entre Nación y Provincia, orientado a modernizar el Estado, reducir el gasto improductivo, apoyar a los sectores de la producción y devolverle protagonismo al ciudadano común.

Lo ocurrido el domingo no fue solo una elección: fue la ratificación de un rumbo.

La Argentina eligió libertad y cambio; Entre Ríos eligió ser protagonista de esa transformación.

Aprovecho a saludar y felicitar a toda la militancia de Paraná que conformaron nuestro frente político.

Ricardo Gutiérrez

Dirigente político de Paraná.