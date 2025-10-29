Propuesta para declarar Monumento y Patrimonio Arquitectónico a una emblemática estancia de Entre Ríos

La diputada provincial, Gabriela Lena, propuso avanzar en un proyecto con media sanción del Senado para declarar Monumento y

Patrimonio Arquitectónico Provincial, a la Estancia «La Florida» del departamento Federación.

A través de un proyecto de Ley, la legisladora formuló tal propuesta en torno al predio y a los edificios que conforman el casco de esta estancia «en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico y cultural».

La iniciativa también contempla que se deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar la protección, conservación y

mantenimiento y la difusión, investigación y valorización del patrimonio histórico y arquitectónico de la Estancia, fomentando su conocimiento a nivel educativo, cultural y turístico.

«Construida en 1876 por el inmigrante italiano

Silvestre Ravena, esta edificación de estilo colonial ha sido testigo de transformaciones significativas en la región, desde la llegada de los inmigrantes italianos en 1935 hasta su actual estado de conservación.

La estancia impacta y destaca no solo por su valor arquitectónico, sino también por su contribución al desarrollo de la comunidad local», destacó la diputada Lena en los fundamentos.

Y agregó: «En sus primeros años, funcionó como centro de actividades sociales y culturales, albergando la primera escuela de la zona y sirviendo como punto de

encuentro para los habitantes de la región. Además, su entorno natural y su

arquitectura única la convierten en un atractivo para el turismo cultural y

educativo, ofreciendo una ventana al pasado y una oportunidad para la reflexión sobre la evolución de la sociedad entrerriana», enfatizó.

«A pesar de su importancia, la Estancia La Florida enfrenta desafíos relacionados con su conservación y puesta en valor. La falta de protección legal y el riesgo de deterioro por el paso del tiempo y la falta de recursos

amenazan su integridad. Por ello, es imperativo que el Estado provincial

asuma un rol activo en su preservación, garantizando su mantenimiento y

promoviendo su reconocimiento como Patrimonio cultural de todos los entrerrianos.

Declararla como Monumento Histórico y PatrimonioArquitectónico Provincial no solo es un acto de justicia histórica, sino también

una inversión en el futuro cultural de Entre Ríos. Esta medida permitirá implementar políticas públicas orientadas a su conservación, difusión y aprovechamiento como recurso educativo y turístico, fortaleciendo laidentidad regional y fomentando el desarrollo local sostenible», sostuvo Lena.

Finalmente recordó que este proyecto de Ley fue presentadooriginalmente por el senador Rubén Dal Molín en la Cámara de Senadores donde obtuvo media sanción, y ahora se propone su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados.