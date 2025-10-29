Gonzalo Salgado: “COOPAR crece junto al productor, apostando a la innovación y al trabajo cooperativo”

El presidente del Consejo de Administración de COOPAR, Gonzalo Salgado, repasó los avances del último ejercicio, analizó el contexto productivo actual y destacó el rol de la cooperativa en el desarrollo regional y en el fortalecimiento del movimiento cooperativo entrerriano.

En diálogo con el espacio COOPAR Radio (FM Popular Aranguren 96.5), el presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda., Gonzalo Salgado, compartió su mirada sobre la actualidad institucional, las inversiones realizadas, la realidad de los productores y la participación de la entidad en distintos espacios provinciales.

“Como todos los años, tratamos de reflejar el esfuerzo colectivo de nuestros asociados y empleados, que son el motor de esta cooperativa. Seguimos adelante, innovando y acompañando al productor en cada etapa del proceso”, expresó Salgado.

Inversión, innovación y crecimiento

El dirigente destacó las inversiones concretadas durante el último ejercicio, orientadas a fortalecer la infraestructura y modernizar los procesos productivos.

“Seguimos innovando en la cooperativa, con renovación de maquinarias, sistemas administrativos y mejoras en la planta de alimentos balanceados y extrusora. También estamos ampliando infraestructura, con un nuevo silo en Don Cristóbal y próximamente dos en Aranguren”, señaló.

El contexto productivo y los desafíos del sector

Consultado sobre la situación del campo entrerriano, Salgado remarcó las dificultades que enfrenta el productor agropecuario:

“La rentabilidad hoy pasa principalmente por la cuestión impositiva. Las retenciones y los impuestos directos e indirectos impactan fuertemente sobre los costos, desde el gasoil hasta los insumos básicos.”

En ese marco, valoró el trabajo de COOPAR en la incorporación de tecnología y asesoramiento técnico:

“Estamos incorporando herramientas de precisión y drones para realizar mapeos de suelos, lo que permite ajustar la fertilización y mejorar la eficiencia. También acompañamos al productor en la toma de decisiones comerciales, en un contexto de alta volatilidad de precios.”

Presencia institucional y compromiso cooperativo

El presidente de COOPAR también destacó la participación de la entidad en distintas exposiciones y encuentros productivos:

“Estuvimos presentes en la Expo Leche de Nogoyá, en la Rural de Victoria y en la Expo Empleo Costa del Paraná 2025. Son espacios donde mostramos nuestros servicios, interactuamos con productores y acompañamos la incorporación de nuevas generaciones al ámbito laboral y tecnológico.”

Además, subrayó la presencia activa de COOPAR en CAFER (Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos) y en programas de Buenas Prácticas Agropecuarias, que fortalecen el trabajo conjunto entre cooperativas y promueven un desarrollo sustentable del sector.

Participación y compromiso

Salgado cerró su mensaje con una invitación a los asociados a participar de la próxima Asamblea General Ordinaria:

“La asamblea es el espacio natural de encuentro entre los socios, donde se comparte información, se analizan resultados y se proyecta el futuro. COOPAR sigue creciendo con su gente, sosteniendo los valores de la cooperación y el trabajo solidario.”

La Asamblea General Ordinaria se realizará mañana viernes 31 de octubre de 2025, a las 19.30, en la sede social de la cooperativa.