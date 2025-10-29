Informe sobre la situación en Río de Janeiro de Red O’ Globo

EL ULTIMO INFORME PERIODISTICO DE RED O’GLOBO HABLA DE 130 MUERTOS

“Residentes del complejo Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro , llevaron al menos 72 cuerpos a la Praça São Lucas, en la Estrada José Rucas, una de las principales vías de la región, durante las primeras horas del miércoles (29), el día después de la operación más mortífera en la historia de Río de Janeiro .

Desde el martes (28), se han producido al menos 130 muertes:

El gobierno informó en un comunicado el martes que hubo 64 muertos, 4 de los cuales eran policías civiles y militares .

Pero el miércoles por la mañana, el gobernador Cláudio Castro (PL-RJ) solo confirmó oficialmente 58 muertes, de las cuales 54 eran delincuentes. No aclaró por qué se modificó la cifra del recuento del día anterior.

Los cuerpos llevados a la plaza de Penha este miércoles no fueron incluidos en las cifras oficiales, informó el secretario del Primer Ministro, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Se llevará a cabo una investigación para determinar si existe alguna conexión entre estas muertes y la operación.

G1 también supo que los cuerpos, todos de hombres , se encontraban en la zona boscosa de Vacaria , en la Serra da Misericórdia , donde se concentraban los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes”, dice la información.