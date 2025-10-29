RALLY: 30 binomios confirmados hasta ahora. La inscripcion cierra mañana

En diálogo con Radio Siglo 21, el jefe de prensa del Rally Entrerriano, Paulo Olivera, anunció que ya son 30 los binomios confirmados para el pre coronación a realizarse en nuestra ciudad, cuando aún resta un día para el cierre de las inscripciones hasta mañana a las 20

El Rally Entrerriano RUS desembarca en Hasenkamp el próximo fin de semana para disputar su Premio Pre Coronación, una competencia especial que otorgará un 50% extra de puntos, lo que promete una intensa lucha entre los Equipos que buscan el título.

El epicentro de la carrera estará ubicado en el predio de la Ex Estación de Trenes, que comenzará a recibir a los Equipos desde la tarde del jueves 30 de octubre.

Cronograma de actividades

Viernes 31 de octubre

🕘 9:00 hs – Verificación administrativa (en el predio de la Ex Estación).

🕙 10:00 hs – Reconocimientos.

🕐 13:00 hs – Técnica previa.

🕔 17:00 hs – Shakedown.

🕣 20:30 hs – Largada Promocional en el Corsódromo de Hasenkamp.

Sábado 1 de noviembre – Primera Etapa

🕗 8:00 hs – Reconocimiento de tramos.

🕐 13:33 hs – PE1 “Las Garzas – Camino Ancho” (22,41 km).

🕑 14:11 hs – PE2 “Camino Ancho – Hasenkamp” (14,8 km).

🕓 16:29 hs – PE3 “Las Garzas – Camino Ancho” (repetición).

🕔 17:07 hs – PE4 “Camino Ancho – Hasenkamp” (repetición).

Total día 1: 74,42 km cronometrados.

Domingo 2 de noviembre – Segunda Etapa

🕣 8:43 hs – PE5 “Hasenkamp – Ruta 127” (10,42 km).

🕘 9:06 hs – PE6 “Ruta 127 – Ruta 32” (11,9 km).

🕚 11:24 hs – PE7 “Hasenkamp – Ruta 127” (repetición).

🕛11:47 hs – PE8 “Ruta 127 – Ruta 32” (Power Stage).

Total día 2: 44,64 km cronometrados.

44,64 km cronometrados. Total general: 119,06 km cronometrados.

Las inscripciones estarán habilitadas en la web oficial de la categoría hasta el jueves 30 de octubre a las 20:00 hs, y ya son varios los Binomios confirmados, augurando una gran convocatoria.