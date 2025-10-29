La escuela primaria de Villa Domínguez celebra el 116º aniversario de su fundación

A instancias de la legisladora Susana Pérez, la Cámara de Diputados declaró de Interés la Segunda Semana Cultural organizada por la Escuela Primaria Nº11 ‘Isidoro Suárez’, de la localidad villaguayense, con motivo de la conmemoración del 116º aniversario de su creación.

La directora del establecimiento, Silvana Pratti, dialogó con Radio Diputados sobre los festejos que se desarrollarán entre el 3 y el 8 de noviembre.

La histórica Escuela Nº11 ‘Isidoro Suárez’ es la única primaria en la localidad de Villa Domínguez -departamento Villaguay- y por esto, la comunidad educativa se prepara para festejar un nuevo aniversario con una semana de actos y festejos a los que han denominado ‘Semana Cultural’. En su segunda edición, la directora de la institución Silvana Pratti, destacó que las celebraciones del 116º aniversario “son importantes para mantener viva la historia y la identidad de la institución” y sirven para contextualizar su emplazamiento en una localidad conformada a partir de una “confluencia cultural rica entre inmigrantes judíos, afrodescendientes, criollos y charrúas”.

Pratti describió estas celebraciones como “una forma de agradecer el acompañamiento de la comunidad, su presencia”, pues “las escuelas necesitamos de las familias y de todos, para mantenerlas, para acompañar a nuestros alumnos”. Además, consideró “una gratificación a nivel profesional, y personal también, al ver la escuela cada vez más linda”. La directora resaltó “el vínculo con la gente, el afecto, que hace a esta tarea tan linda de la docencia”.

Los festejos por el 116º aniversario

Pratti enumeró las actividades que formarán parte de la ‘Segunda Semana Cultural’ en conmemoración del aniversario de la Escuela Nº11 ‘Isidoro Suárez’, de Villa Domínguez. “La fiesta comienza el lunes 3 de noviembre con el acto de apertura, para lo que se ha convocado a todo el personal de la institución, estudiantes, familias y graduados”, dijo, mientras resaltó “la importancia de promover los vínculos entre la escuela y las familias”. Esa primera jornada de festejo concluye con propuestas pedagógicas. Luego, martes 4, se dispondrán charlas y talleres en los que los estudiantes podrán vivenciar de una forma distinta algunas propuestas de aprendizaje junto a docentes y ex alumnos.

Para el miércoles 5, día del 116º aniversario, se prevé el acto formal escolar que contará con la presencia de la Banda de la Policía de la provincia. Los días siguientes continuarán con eventos tales como muestras de trabajos prácticos y de las áreas estético-expresivas y celebración del Día de la Tradición que será de forma típica con asado con cuero, en el que se espera la participación de toda la comunidad.