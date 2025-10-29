Se recuerda hoy el nacimiento de Linares Cardozo. Se celebra el «Día de la Chamarrita»

Rubén Martínez Solís nació, en la ciudad de La Paz (Entre Ríos), el 29 de Octubre de 1920. Más tarde, al finalizar sus estudios secundarios, se trasladó a Paraná “para estudiar en el Instituto del Profesorado Secundario, donde se recibió de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación”.

Paralelamente, desde la adolescencia, “se interesó por la música y la cultura gauchesca de los trabajadores rurales, que abundaban en su ciudad natal”. Así, tomó como nombre artístico el de “Linares Cardozo”, un trabajador rural, capataz del campo de su tío Manuel, a quien el Señor Don Martínez Solís “admiró por sus conocimientos”. En el libro “Linares Cardozo y yo”, del Señor Don Néstor Cuesta, puede verse una foto del gaucho Linares Cardozo, de quien el Señor Don Martínez Solís tomó su seudónimo.

Posteriormente, influenciado por el Señor Don Atahualpa Yupanqui, el Señor Don Martínez Solís “buscó conocer, recopilar y difundir la música folklórica de su región, prácticamente no investigada hasta ese momento”. En esa tarea “se destacó por la preservación del folklore entrerriano”, en especial de la “chamarrita”, estilo musical del que se ha dicho, “hubiera desaparecido de no ser por la obra de Don Linares Cardozo”.

También compuso canciones de raíz folklórica como: “Canción de cuna costera”, “Peoncito de estancia”, “Coplas felicianeras”, “Como los pájaros”, “La biznaguita”, “La cambuiré”, “Islerito”, “Canción de la ocarina dormida”, “El alzao”, “Cururú tajamarero”, “Chacarera de río seco”, “La consigna del Supremo”, “Silbidos de un entrerriano”, “Costeando el tajamar”, “Chamarrita del Chupín”, “Chamarrita de la encierra”, “Soy entrerriano”, etc. Esta última está considerada como el Himno de Entre Ríos.

El Señor Don Martínez Solís falleció, en Paraná, el 16 de Febrero de 1996. En su homenaje, el día de su nacimiento se celebra el “Día de la Chamarrita”.

Prof. Damián D. Reggiardo Castro.

Fuente consultada:

De Archivo de Entre Ríos.