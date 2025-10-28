Cronograma para el Rally Entrerriano en Hasenkamp

📍 RALLY ENTRERRIANO RUS – FECHA #6

🏁 HASENKAMP – PRE-CORONACIÓN

📅 31 de octubre / 1 y 2 de noviembre

Todo listo para una nueva cita del Campeonato Entrerriano de Rally RUS 2025, que llega a la localidad de Hasenkamp para disputar la Fecha #6, instancia Pre-Coronación del calendario.

Tres días de pura acción, con el rugir de los motores, las pruebas especiales y una gran convocatoria de equipos y fanáticos de toda la provincia.

🔥 Cronograma de actividades completo con todos los horarios y detalles del fin de semana.

#RallyEntrerriano #RUS #Hasenkamp #PreCoronación #Rally2025 #DeporteMotor #Rally#EntreRíosRuge

@autoclubcdelu

@rusdeportes

@cachobarzotti1

@juanmariogianello

@municipalidaddehasenkamp