El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que el lino transita una campaña altamente favorable en la provincia, con una superficie implantada cercana a las 7.000 hectáreas durante el ciclo 2025/26.

El relevamiento del organismo indica que el estado fenológico de los lotes varía según las fechas de siembra: algunos se encuentran en inicio de llenado de cápsulas, correspondientes a las implantaciones de fines de julio, mientras que otros están cercanos a la madurez fisiológica, sembrados entre la segunda quincena de mayo y comienzos de junio.

De acuerdo con la red de colaboradores del SIBER, la condición general del cultivo es mayoritariamente buena a muy buena, con los siguientes porcentajes y rendimientos esperados:

Muy buena: 34% de los lotes (rendimiento estimado de 1.300 kg/ha)

Buena: 62% (1.000 kg/ha)

Regular: 4% (750 kg/ha)

Con estos datos, se proyecta un rendimiento promedio provincial de 1.100 kg/ha, lo que representa un incremento interanual del 15% (142 kg/ha). En comparación con el promedio de los últimos cinco años, la mejora sería del 7% (68 kg/ha).

Si las proyecciones se confirman, la producción total de lino en Entre Ríos alcanzaría las 7.700 toneladas, un aumento del 22% respecto del ciclo 2024/25, equivalente a unas 1.380 toneladas adicionales.

El SIBER destacó que la combinación de condiciones climáticas favorables y un manejo agronómico adecuado consolidan una campaña positiva para la oleaginosa, que continúa mostrando estabilidad y buenos resultados en las zonas donde mantiene presencia dentro de la rotación agrícola entrerriana. Fuente: Siber