“Se van a obtener bastantes cosas”, dijo Troncoso y adelantó que “está por cerrarse” el pago de la deuda a la Caja de Jubilaciones

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, analizó el resultado electoral de este domingo en la provincia donde la Alianza La Libertad Avanza (ALLA) consiguió imponerse por 16.81% en la votación para Senadores y por 18,56% de diferencia en Diputados.

“Creo que es muy interesante lo que sucedió ayer. Refleja que acá en la provincia de Entre Ríos el gran elector es el gobernador, el dirigente con mayor imagen en la provincia, que venimos observando hace tiempo”, marcó en el inicio de la comunicación con la emisora de El Entre Ríos este lunes por la mañana.

“Segundo, el presidente se puso la campaña al hombro en todo el país y terminó inclinando la balanza”, opinó el funcionario que recibió los resultados de las elecciones legislativas en Concordia, más precisamente desde el centro de cómputos montado en el Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE).

Si bien reconoció que “no me gusta caer en interpretaciones binarias”, admitió que “a veces los contextos terminan imponiéndolo”. En consecuencia, expuso que: “veía a Cristina con tobillera bailando en el balcón. Es una jefa de campaña muy importante para la debacle del peronismo; lo mismo que Massa, el ministro de Economía de la inflación que perdió la presidencia”.

En cambio, del lado violeta dijo: “acá tengo un presidente que me mira a los ojos y me dice que no la estamos pasando bien, pero necesita un espaldarazo. Necesito que vuelvan a votar por mí, porque mirar para atrás es ver el tren fantasma de lo que decía antes y para adelante está la esperanza”.

Ante la consulta de si Entre Ríos se veré beneficiado por este acuerdo electoral que el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo con el presidente Javier Milei, el funcionario respondió: “sí, no tengo dudas. El gobernador hizo referencia a la visita del ministro del Interior”, dijo y afirmó que “hay un combo, un paquete de medidas y cuestiones que vamos resolver”.

Destacó "el pago total de la deuda de ANSES para la Caja de Jubilaciones está a punto de cerrarse, los excedentes de Salto Grande, la reforma de la alícuota para estar más cerca de Yacyretá y obras nacionales que posiblemente termine el Gobierno nacional", adelantó.