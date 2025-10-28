El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comienza hoy en la provincia

Tras darse a conocer el conteo de votos de manera provisoria, la Secretaría Electoral Nacional, informó que esta tarde a las 18 comenzará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en la sede ubicada en de calle Urquiza 840 de Paraná.

Cabe indicar que según el escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza se consolidó como la Lista ganadora con un 52,93%. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos con un 34,37% mientras que el Partido Socialista quedó tercero con un 3,65%.

Luego de 48 horas de las elecciones, el escrutinio definitivo se realiza a partir de las actas de escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados oficiales y determina la distribución de cargos. (APFDigital)